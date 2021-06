JN Hoje às 16:02 Facebook

A tartaruga Pépette tem sido certeira nos palpites dos jogos da Bélgica no Euro2020. E já fez a previsão do vencedor do jogo deste domingo.

Até agora, as previsões feitas pela tartaruga Pépette para os jogos da Bélgica no Euro2020 bateram certo, com três vitórias da equipa - frente à Rússia (3-0), à Dinamarca (2-1) e à Finlândia (2-0) - na fase de grupos.

E para o jogo dos oitavos de final, a Bélgica vai jogar frente a Portugal e a Pépette voltou a dar o seu palpite, mas desta vez, a escolha não recaiu na equipa belga.

Com duas porções de alimento, cada uma com as bandeiras dos respetivos países por cima, a tartaruga deslocou-se lentamente, ainda hesitou mas depois seguiu direta para o lado de Portugal.