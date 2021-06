Televisão dos Países Baixos colocou versos nazis nas legendas do hino alemão

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 19:37 Facebook

Twitter

Partilhar

Durante a transmissão do jogo entre a Inglaterra e Alemanha, o canal de televisão público dos Países Baixos "NPO1" colocou um verso que faz referência ao tempo do nazismo nas legendas do hino alemão.

O verso "Deutschland, Deutschland, über alles / über alles in der Welt" era uma parte do hino alemão que apenas constava na versão entre 1933 e 1945, altura em que Hitler estava no poder, e conta com referências ao partido nazi.

Esta versão deixou de ser entoada no final da Segunda Guerra Mundial por ser associada ao nazismo. Segundo informa a "Associated Press", o canal já pediu desculpa pelo sucedido, explicando que "o verso foi mostrado por acidente".