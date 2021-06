Treinaram os "miúdos", agora craques, e recordam-lhes a receita para vencer a Bélgica

João Faria Hoje às 09:34 Facebook

Na véspera do duelo com a Bélgica, nos oitavos de final do Euro 2020, antigos treinadores de seis craques portugueses, desafiados pelo JN, falam em discurso direto sobre a postura que os jogadores devem adotar, na mira de ajudarem Portugal a seguir em frente na competição.

Mais do que se terem apercebido de que aqueles então miúdos iam longe na carreira de futebolista, os ex-técnicos voltam, volvidos alguns anos, a dar dicas preciosas aos pupilos de outrora, procurando estimular a conquista do triunfo frente aos belgas.