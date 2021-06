UEFA diz que não proibiu bandeiras arco-íris em Budapeste

JN/Agências Hoje às 20:09 Facebook

A UEFA disse, este sábado, que não baniu quaisquer bandeiras arco-íris, em alusão ao movimento LGBT+, na fan zone de Budapeste, à margem do Países Baixos-República Checa do Euro2020.

"Ao contrário de alguns relatos na comunicação social holandesa, a UEFA quer clarificar que não baniu quaisquer símbolos com as cores do arco-íris da fan zone de Budapeste, que é regida pelas autoridades locais. A UEFA acolheria qualquer símbolo alusivo naquela zona", escreveu o organismo de cúpula do futebol europeu na rede social Twitter.

Segundo a UEFA, a Federação Húngara de Futebol foi informada de que estes símbolos "não são políticos e estão em linha com a campanha de igualdade da UEFA", contra "toda e qualquer discriminação", e por isso "quaisquer bandeiras seriam permitidas no estádio".

A polémica em torno da nova legislação húngara que concerne esta comunidade entrou no Euro2020 após a autarquia de Munique revelar planos de iluminar com as cores do arco-íris o estádio daquela cidade para o Alemanha-Hungria, do grupo F, no qual estava incluído Portugal.

A iniciativa rejeitada pela UEFA visava manifestar apoio à comunidade LGBT+ na Hungria, Estado-membro da União Europeia que aprovou recentemente uma lei que proíbe a divulgação de conteúdos sobre orientação sexual a menores de 18 anos.