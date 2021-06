Vacinação divide opiniões: Há seleções já imunizadas, outras recusam

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:55 Facebook

Bélgica e Polónia têm os atletas todos vacinados contra a covid-19. Portugal e França também já contam com alguns jogadores imunizados, mas Inglaterra recusou.

Entre pandemia e as muitas viagens obrigatórias dos atletas, já que a competição se vai realizar em onze cidades de onzes países, o Euro2020 não vai ser em nada parecido às edições anteriores e terá muita preocupação à mistura. O teste positivo de Sergio Busquets, que o obrigou a deixar a seleção espanhola, fez soar os alarmes da UEFA e da Federação espanhola, já que existe o risco de surtos e há ainda poucos atletas imunizados.

Se a seleção portuguesa, como anunciou esta segunda-feira, tem quase a totalidade do grupo de trabalho vacinado, a verdade é que a vacinação ainda divide muitas opiniões. À semelhança da equipa das quinas, a França também já tem bastantes atletas imunizados, mas há mesmo quem tenha recusado a vacina, como foi o caso de Inglaterra.

Gareth Southgate, selecionador inglês, chegou até a comentar o desejo de ver o grupo de trabalho vacinado, mas o "The Times" avançou que os jogadores recusaram por não quererem "passar à frente" dos grupos de risco. Na Holanda, aconteceu o mesmo, tendo até havido uma polémica com Matthijs de Ligt, já o que jogador da Juventus vincou que não achava necessário ser vacinado: "Risco de contágio haverá sempre, temos é de ter cuidado. Eu tento manter contacto com o menor número de pessoas possível fora da seleção", afirmou o holandês, que depois voltou com a palavra atrás e garantiu que pretende ser vacinado.

No sentido inverso, também há seleções que já estão completamente imunizadas. A Polónia e a Bélgica são dois dos exemplos: os jogadores foram vacinados com a Johnson & Johnson, uma vacina de dose única. "Estou muito feliz com a decisão de vacinar os jogadores da seleção nacional polaca antes do Euro2020, uma vez que nos permite escolher o plantel sem limitações para estes jogos importantes. A vacinação é crucial para a sociedade combater rapidamente esta doença", afirmou o português Paulo Sousa, selecionador da Polónia.