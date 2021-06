JN Hoje às 15:01 Facebook

A mãe do craque português utilizou o Instagram para dar apoio à Seleção Nacional horas antes do primeiro jogo de Portugal no Euro 2020.

"Hoje começa mais uma história para a nossa seleção. Força vamos com tudo", pode ler-se na publicação do Instagram de Dolores Aveiro, mãe de Cristiano Ronaldo, que vestia uma camisola do filho.

Portugal defronta esta terça-feira a Hungria às 17 horas, no jogo de estreia da seleção no Euro 2020.