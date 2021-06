"Rei dos influencers": Cristiano Ronaldo é quem mais pode cobrar por publicidade no Instagram

JN Hoje às 22:03 Facebook

Cristiano Ronaldo atingiu o topo da lista do Instagram que inclui as celebridades que mais podem cobrar por uma publicação patrocinada. O jogador pode arrecadar 1,35 milhões de euros por publicitar um produto.

O capitão da seleção nacional foi coroado o "rei dos influencers" no Instagram, numa lista que inclui Dwayne "the Rock" Johnson e a cantora Ariana Grande.

De acordo com o jornal britânico "The Guardian", esta é a primeira vez que o jogador de futebol atinge o primeiro lugar no ranking anual, que é dominado por celebridades norte-americanas das indústrias de "reality shows", cinema e música.

Estima-se que a quantia que Ronaldo possa cobrar por uma publicação patrocinada tenha aumentado significativamente no ano passado, quase duplicando de 750 mil euros em 2019. O jogador passou do terceiro lugar em 2019, ultrapassando o líder anterior da lista, Dwayne "the Rock" Johnson, e a segunda colocada Kylie Jenner.

O português de 36 anos ganha mais de 33 milhões de euros anualmente com o Instagram - mais do que o seu salário como jogador do Juventus, clube da Série A italiana.

A taxa de pagamento por publicação disparou, juntamente com a sua popularidade, durante a pandemia.

Com mais de 300 milhões de seguidores, Ronaldo é a pessoa mais seguida no Instagram, tendo somado mais de 125 milhões desde o início do ano passado, mais do que o triplo dos 100 milhões que tinha em 2017, quando a primeira lista dos mais ricos foi compilada.

As 10 celebridades que mais ganham no Instagram

1. Cristiano Ronaldo - 1,35 milhões de euros por publicação

2. Dwayne Johnson - 1,28 milhões de euros

3. Ariana Grande - 1,27 milhões de euros

4. Kylie Jenner - 1,26 milhões de euros

5. Selena Gomez - 1,23 milhões de euros

6. Kim Kardashian - 1,19 milhões de euros

7. Lionel Messi - 980 mil euros

8. Beyoncé Knowles - 960 mil euros

9. Justin Bieber - 930 mil euros

10. Kendall Jenner - 890 mil euros