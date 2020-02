Eduardo Costa Hoje às 15:33 Facebook

Em dia do 35.º aniversário de Cristiano Ronaldo, recordamos 35 golos do astro português.

Cristiano Ronaldo é uma figura que vai ficar marcada na história do futebol mundial. Até ao momento, marcou uns impressionantes 722 golos em 17 anos de carreira. Fazendo as contas, é uma média de 43 golos por ano. Já conquistou um total de 83 prémios individuais e coletivos, dos quais se destacam cinco Liga dos Campeões, cinco bolas de ouro, campeonato de Inglaterra, Espanha e Itália, um Europeu e uma Liga das Nações por Portugal.

É o melhor marcador da história da Liga dos Campeões (124 golos), é o jogador com mais golos numa só edição da prova (17), tem o maior número de vitórias em finais da Liga dos Campeões (5), e é o único jogador a marcar um "hat-trick" em Inglaterra, Espanha e Itália.

Para assinalar os 35 anos de CR7, destacamos 35 golos dos 722 que marcou.

Real Madrid x Osasuna - 2012

Tornou-se um hábito ver Cristiano a marcar golos de fora de área. Este tiro contra o Osasuna foi um deles, e ficou marcado pelo festejo a apontar para a perna.

Real Madrid x Getafe - 2014

Rematar de calcanhar é um gesto técnico de execução muito difícil. Mas Cristiano Ronaldo faz parecer tudo fácil.

Real Madrid x Sevilha - 2013

De cabeça, com o pé direito, ou com o pé esquerdo. Cristiano Ronaldo marca de qualquer forma.

Manchester United x F.C. Porto - 2009

Este golo é um clássico, que teve ainda mais visibilidade em Portugal por ter sido contra o F.C. Porto. Um remate de muito longe, sem hipóteses para Helton.

Real Madrid x Schalke 04 - 2014

Nesta goleada do Real Madrid por 6-1, o jogo ficou também marcado por este golaço de Ronaldo. Finta o adversário facilmente e finaliza com o pior pé.

Real Madrid x Osasuna - 2014

Mais um tiro de Cristiano. Começa a jogada na lateral esquerda, posição mais habitual na altura, e remata com um ângulo difícil.

Real Madrid x Espanhol - 2016

Neste golo Cristiano finta dois adversários, o segundo com um gesto técnico muito bonito. Para ver e rever.

Real Madrid x Galatasaray - 2013

Um golaço de Ronaldo. Finta dois adversários com muita qualidade e ainda finaliza com um ângulo apertado e com o pior pé.

Manchester United x Portsmouth - 2008

Os livres diretos tornaram-se uma especialidade de Cristiano Ronaldo com o passar dos anos. Talvez este seja um dos mais icónicos de sempre. A bola muda de trajetória duas vezes, fazendo um efeito espetacular.

Real Madrid x Juventus - 2018

Os adeptos da Juventus aplaudiram Cristiano Ronaldo após este golo. Pontapé de bicicleta executado na perfeição dá origem a um golo que se tornou imediatamente um clássico.

Real Madrid x Roma - 2016

Com uma finta tradicional de Cristiano Ronaldo, tira o adversário do caminho e coloca a bola num ângulo indefensável para o guarda-redes.

Manchester United x Chelsea - 2008

Nem a final da Liga dos Campeões coloca pressão em Cristiano Ronaldo. Após o cruzamento, a técnica de execução do cabeceamento de Cristiano é perfeita. Para além disto, o salto mostrou a grande impulsão que tem.

Real Madrid x Apoel - 2012

Mais um livre, mais um golaço. Com um ângulo muito difícil para rematar à baliza, Cristiano consegue fazer que a bola suba e desça de forma a não dar hipótese ao guarda-redes do Apoel.

Real Madrid x Marselha - 2009

Em ano de estreia no Real Madrid, Cristiano Ronaldo apresentou os seus livres aos espanhóis da melhor forma.

Manchester United x Arsenal - 2009

Neste golo é visível que o grande atleta que Ronaldo é. Veja-se a corrida que faz à direita, para chegar mais rapidamente que o defesa e finalizar o contra-ataque.

Real Madrid x Manchester United - 2013

No primeiro jogo contra o Manchester United desde que saiu de Inglaterra, Cristiano deixou saudades aos adeptos do clube. Fez um dos maiores saltos da carreira para finalizar um cruzamento de forma irrepreensível.

Real Madrid x Barcelona - 2012

Ronaldo deixou a sua marca muitas vezes no "El Clásico" contra o Barcelona. Neste golo, é brilhante a forma como ultrapassa Piqué com um toque de calcanhar.

Manchester United x Portsmouth - 2006

Em 2006, Cristiano ainda era um jovem em desenvolvimento, mas mostrou indícios daquilo que viria a ser o futuro, com este remate de fora de área.

Real Madrid x Atlético Madrid - 2012

Este livre direto teve uma particularidade que o tornou impressionante. A forma como Ronaldo remata, faz com que a bola desça mesmo antes de chegar à baliza.

Real Madrid x Valência - 2014

Após um cruzamento de Di Maria, Cristiano finaliza de calcanhar.

Manchester United x Arsenal - 2009

Um autêntico míssil de Cristiano Ronaldo. A bola vai a meia altura e devido à velocidade torna-se muito difícil de defender.

Real Madrid x Barcelona - 2018

Com um toque. Ronaldo tira Piqué do caminho e remata em jeito, dando muito efeito à bola que entra no ângulo da baliza do Barcelona.

Portugal x Espanha - 2018

Perto do fim do jogo, no Mundial de 2018, só Cristiano Ronaldo para marcar um livre decisivo. O guarda-redes nem se mexe.

Real Madrid x Rayo Vallecano - 2012

Outro golo icónico de Cristiano. De costas, consegue introduzir a bola dentro da baliza de calcanhar.

Real Madrid x Almería - 2010

Após receber a bola no centro do terreno, Ronaldo levou tudo à frente para marcar um grande golo individual.

Juventus x Sampdoria - 2019

Este golo correu mundo devido ao salto de Cristiano. Chegou aos 2,56 metros de altura para cabecear e marcar.

Real Madrid x Málaga - 2011

Mais um golo de calcanhar de Cristiano.

Portugal x Ilhas Faroé - 2017

Um grande remate de Ronaldo, muito difícil de executar.

Real Madrid x Sevilha - 2013

Com uma finta muito rápida, tira o defesa do caminho, e marca a longa distância com o pé esquerdo.

Real Madrid x Atlético Madrid - 2012

O Atlético Madrid é uma das "vítimas" preferidas de CR7. Neste livre, a colocação da bola é fantástica, entrando na baliza a meia altura.

Portugal x Luxemburgo - 2019

Este golo ainda está bem fresco na memória dos portugueses. Ronaldo analisa e define a jogada rapidamente, com uma técnica de execução perfeita.

Portugal x Hungria - 2018

Novamente um golo de calcanhar.

Real Madrid x Atlético Madrid - 2017

Ronaldo recebe a bola depois de um ressalto em Filipe Luís, e finaliza de primeira à entrada da área.

Juventus x Manchester United - 2018

Este golo é de uma técnica de execução muito difícil. Conseguir rematar de primeira e finalizar daquela forma não está ao alcance de todos.

Portugal x Lituânia - 2019

Outro golo fresco na memória dos portugueses. Ronaldo dá uma incrível colocação à bola, num remate de primeira e fora de área.