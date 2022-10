"A falta de caráter de Cristiano Ronaldo agora é escandalosa"

O JN esteve à conversa com três especialistas sobre os últimos acontecimentos na vida de Cristiano Ronaldo. Desde o momento de forma, à gestão emocional e de carreira até ao Mundial do próximo mês.

A época atual está a ser a mais difícil da carreira de Cristiano Ronaldo. 2022/23 começou com o avançado a forçar uma saída do Manchester United na procura de um clube que disputasse a Liga dos Campeões. O jogador acabou por não sair dos "red devils" e a relação com o treinador Erik ten Hag deteriorou-se. Tudo começou num jogo de pré-época quando, após sair ao intervalo, abandonou o estádio mais cedo.

A época oficial começou e Cristiano deixou de ser titular, ao contrário da temporada passada onde era habitual no onze e terminou a campanha com 24 golos. Passou a ser suplente e, em campo, mostrou dificuldades em ser o avançado que outrora era. Tudo culminou na quarta-feira, quando, segundo Ten Hag, se recusou a entrar nos minutos finais frente ao Tottenham e abandonou o relvado mais cedo. De acordo com a imprensa britânica, CR7 foi afastado dos treinos da equipa principal por três dias e não foi convocado para o jogo contra o Chelsea. Esta manhã, treinou com uns preparadores físicos no centro de Carrington.