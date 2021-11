A mensagem de Cristiano Ronaldo antes do duelo com a Sérvia

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:44 Facebook

O capitão da seleção nacional deixou, este sábado, uma mensagem nas redes sociais na véspera do jogo decisivo diante da Sérvia.

Numa curta mensagem, Cristiano Ronaldo pediu o apoio dos portugueses antes do duelo de domingo, com a Sérvia, que pode valer o apuramento direto para o Mundial2022.

"É por Portugal e pelos portugueses que queremos marcar, uma vez mais, presença no Campeonato do Mundo. E é com a força de Portugal e dos portugueses que vamos lá chegar! Contamos com o vosso apoio! Rumo ao Catar 2022!", escreveu nas redes sociais.

Portugal e Sérvia são os únicos ainda com possibilidades de se apurarem diretamente para o Mundial2022 no Grupo A, tendo em conta que Luxemburgo (nove), República da Irlanda (seis) e Azerbaijão (um) já estão matematicamente afastados da corrida à fase final.

Para garantir o primeiro posto e a qualificação direta para o Campeonato do Mundo, a equipa das quinas terá de pontuar diante da Sérvia, num embate com início às 19.45 horas de domingo, no Estádio da Luz. Em caso de derrota, Portugal terá de disputar os "play-offs".