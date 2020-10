Hoje às 17:57 Facebook

O anúncio de que Cristiano Ronaldo está infetado com a covid-19 já teve reflexos na cotação da Juventus na Bolsa italiana, com as ações da Velha Senhora a perderem, esta terça-feira, 3,83% do valor.

Segundo os dados da bolsa italiana, as ações da "Juve" começaram o dia com a cotação de 0,77 cêntimos, mas no fecho da sessão já estavam a ser negociadas por 0,74 cêntimos.