Adeptos do Atlético Madrid exibem tarja contra Cristiano Ronaldo

Aficionados do clube madrileno mostraram-se contra a contratação do avançado.

Durante o amigável entre o Atlético Madrid e o Numancia, os adeptos dos madrilenos exibiram uma tarja onde se pode ler "CR7 not welcome", em português "CR7 não és bem-vindo". O avançado português tem sido ligado a uma transferência para a formação da capital espanhola, mas tal mudança tem gerado uma onda de discórdia no seio dos aficionados.

CR7 tem sido ligado a uma transferência para o Atlético Madrid Foto: Twitter

Já esta quarta-feira, a União Internacional de Casas do Atlético Madrid publicou um comunicado onde mostrou o "absoluto repúdio relativamente a uma hipotética incorporação do jogador (Cristiano Ronaldo) no clube". "Mesmo partindo do princípio, apesar de não ser provável, que um jogador em franca decadência como Cristiano Ronaldo nos pudesse garantir um título, não aceitaríamos a sua contratação. O sentimento de pertença ao Atlético Madrid não é algo que esteja ao seu alcance, e jamais poderia alcançar reconhecimento no nosso clube. Por estes motivos, pedimos ao clube que rejeite a sua possível contratação, se é que em algum momento a tenham planeado", pode ler-se.

De recordar que Cristiano Ronaldo competiu entre 2009 e 2018 no Real Madrid, rival direto do Atlético, e ao longo dos anos foram várias as provocações dos adeptos "colchoneros" para com o avançado português, que tornou o "Atleti" uma das vítimas preferidas para marcar golos.