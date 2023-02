Alguns jogadores do Al Taawon, adversário desta sexta-feira do Al Nassr, esperaram com os filhos à porta do balneário onde estava Cristiano Ronaldo para tirarem fotografias com o português.

Cristiano Ronaldo continua a ser uma sensação na Arábia Saudita. Depois da vitória do Al Nassr por 2-1 diante do Al Taawon, alguns jogadores adversários esperaram com os filhos à porta do balneário para tirarem fotografias com CR7.

Veja as imagens: