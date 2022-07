Aeroporto de Liverpool oferece-se para ajudar Cristiano Ronaldo a deixar Manchester

Os constrangimentos com o transporte aéreo têm estado na ordem do dia por toda a Europa nos últimos dias e Inglaterra não é exceção. Mas há quem tenha oferecido ajuda a Cristiano Ronaldo para sair de Manchester.

Com o nome do avançado português em destaque no mercado de transferências por, segundo a imprensa inglesa, querer deixar o Manchester United, um aeroporto em Liverpool aproveitou a indefinição do futuro do avançado português mais os constrangimentos com o transporte aéreo para se disponibilizar quem está a sentir dificuldades para voar de Manchester, entre eles... o craque português.

"Ansioso por sair de Manchester, mas quer evitar as filas? Convidamos Cristiano Ronaldo a experimentar o mais rápido, acessível e amigável aeroporto do noroeste. Podemos fazer ligações para Munique ou Lisboa através da Lufthansa ou voar com a Ryanair diretamente para Paris ou Roma", pode ler-se no Twitter.