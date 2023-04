Aguero diz que todos os livres diretos de Cristiano Ronaldo são "pura sorte"

JN Hoje às 20:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Kun Aguero foi desafiado por um youtuber a ver o top-20 de golos de Messi e de Cristiano Ronaldo e mostrou-se indiferente perante os golos do português, vincando que os tentos de livre foram de "pura sorte".

"Vê, olha de onde ele marca. Vá lá... Todos os golos de livre são pura sorte. Os do Messi são todos ao ângulo. Acho que Raúl tem golos melhores e que Benzema também tem golos melhores. Quantos golos de livre foram mostrados? Dos 20 melhores, 15 do Ronaldo foram de livre. Nos 20 melhores golos do Messi, em 15 deles ele driblou cinco jogadores", afirmou o argentino enquanto via os vídeos.

E nem o golo de 2009 diante do F. C. Porto, que valeu o Prémio Puskas a Ronaldo, convenceu o ex-jogador: "Houve uma falha do guarda-redes", justificou, apontando o dedo a Helton.