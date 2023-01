Al-Nassr apresentou Ronaldo, "um jogador único"

António M. Soares Ontem às 22:58 Facebook

Mais de meio milhão de euros faturados em camisolas em 48 horas e fez explodir as redes sociais do clube. Ronaldo não escondeu que quer jogar amanhã contra o Al-Taee de Pepa.

A apresentação de Ronaldo no Al-Nassr foi uma das primeiras experiências da máquina de vendas posta em marcha. Para lá de um valor superior a meio milhão de euros realizado só na venda de camisolas, nas últimas 48 horas, o impacto do CR7 é indesmentível ao nível das redes sociais, com o número de seguidores no Instagram a disparar em 625% e 28 milhões de "likes" nas publicações do clube. A estes números somam-se os 62,2 milhões que reagiram ao anúncio da contratação do internacional português no Twitter. Na transmissão foram perceptíveis os anúncios a promover a Arábia Saudita e a seduzir os turistas a visitar o reino.

Apresentação começa com Ronaldo, que se fez acompanhar por Ricardo Regufe - apontado como substituto de Jorge Mendes na representação do jogador -, a não hesitar em disparar frases fortes: "Estou orgulhoso com a decisão de assinar pelo Al Nassr. O meu trabalho na Europa está feito, ganhei tudo, estive nos clubes mais importantes da Europa". Mas não escapou ao guião traçado, referindo-se a aspetos que a Arábia Saudita pretende mudar à boleia da sua imagem. "Tive a oportunidade de ir para clubes do Brasil, Austrália, Portugal e Estados Unidos, mas tinha dado a palavra ao Al-Nassr. Estou aqui para ajudar a mudar mentalidades, a visão do país, ajudar as novas gerações jovens e o futebol feminino", frisou.