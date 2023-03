Al Nassr passa às meias mas Ronaldo sai insatisfeito

O Al Nassr venceu o Abha para se qualificar para as meias-finais da Taça saudita. No entanto, Cristiano Ronaldo foi substituído aos 87 minutos e saiu bastante descontente.

Numa partida em que voltou a ficar em branco, Cristiano Ronaldo protagonizou dois momentos peculiares. Antes dos 45 minutos, o português arrancava para um contra-ataque quando o árbitro apitou para o intervalo. Ronaldo, descontente, pontapeou a bola e foi amarelado.

PUB

Já perto do final, CR7 foi substituído aos 87 minutos e mostrou-se bastante descontente com a decisão do treinador.

De qualquer forma, o Al Nassr bateu o Abha por 3-1 e passou às meias-finais da Taça saudita, onde vai defrontar o Al Wehda.