Aniversário de Ronaldo: os 37 desafios que ainda lhe faltam conquistar

No dia em que CR7 comemora 37 anos, o JN encontrou 37 desafios que Ronaldo teoricamente ainda pode alcançar. Qualquer um deles é possível para um dos melhores jogadores de futebol de todos os tempos.

O ano 38 depois de Cristiano Ronaldo começa hoje, ainda com o protagonista empenhado em fazer da idade um pormenor biológico. Aquele que passou as últimas duas décadas a um nível que só um certo argentino conseguiu acompanhar continua a treinar e a jogar como se estivesse obrigado a superar-se até à náusea. Dá vontade de lhe dizer "já chega", mas, por incrível que pareça, entre golos, troféus e jogos, ainda há um mundo inexplorado. No dia do 37.º aniversário, era fácil encontrar 37 razões para lhe dar os parabéns, mas o JN descobriu 37 motivos para CR7 não parar. O melhor ainda pode estar para vir.

1. Ganhar um Mundial