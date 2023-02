Antigo jogador do Manchester diz que "Ronaldo estava obcecado com o passado"

Garth Crooks, antigo jogador do Manchester United, afirmou que Cristiano Ronaldo estava obcecado com o passado e que a equipa melhorou com a sua saída.

"O Cristiano [Ronaldo] estava obcecado com o passado. Tinha muito mais interesse em si próprio do que na equipa. Os resultados do Manchester United melhoraram com a saída dele e isso quer dizer muito muito", começou por dizer Garth Crooks, antigo jogador dos "red devils", à BBC Sport.

O ex-futebolista valorizou ainda o avançado Marcus Rashford, que está em grande forma na presente temporada, acreditando que o inglês beneficiou de não estar na sombra de CR7.

"O Rashford já não tem um papel secundário na equipa, atrás de um jogador desesperado e apegado pelas antigas glórias", rematou.