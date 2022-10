Ao saber que não vai jogar, Ronaldo irrita-se e recolhe ao balneário antes do apito final

O final de jogo desta quarta-feira entre o Manchester United e o Tottenham, a contar para a Premier League, ficou marcado por um momento de irritação de Cristiano Ronaldo, que não saiu do banco.

O clube de Manchester venceu, mas a notícia foi Cristiano Ronaldo, que nem saiu do banco. Ao minuto 89, numa altura em que os "red devils" já ganhavam por 2-0, o internacional português, apercebendo-se que não ia entrar, irritou-se e rumou aos balneários ainda antes do apito final.

Veja o momento:

Questionado sobre a atitude do avançado, o treinador Erik Ten Hag não foi de muitas palavras: "Eu vi-o. Ainda não falei com ele. Vou lidar com isso amanhã, não hoje. Estamos a celebrar esta vitória", afirmou.

O United acabou mesmo por vencer os "spurs", com golos de Fred e Bruno Fernandes, e subiu ao quinto lugar da liga inglesa, com 19 pontos, a um do Chelsea, que empatou com o Brentford (0-0), e a quatro do Tottenham, terceiro classificado. O Arsenal é líder, com 27 pontos, mais quatro do que o City.