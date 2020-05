Árbitro da final do Euro2016 revela que recebeu prenda de Cristiano Ronaldo

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:09 Facebook

Twitter

Partilhar

Mark Clattenburg, árbitro da final do Euro2016 revelou, esta sexta-feira, ter recebido uma prenda de Cristiano Ronaldo após um jogo.

O árbitro inglês Mark Clattenburg conheceu Cristiano Ronaldo ainda jovem e arbitrou um dos jogos mais marcantes da vida do craque português português: a final do Euro2016, que Portugal venceu frente à França.

Esta sexta-feira, Clattenburg deu uma entrevista ao "Daily Mail" e deixou grandes elogios ao camisola sete da Juventus. Para o árbitro, Ronaldo "tem sempre a capacidade de subir o nível quando a equipa está em baixo".

"Deu sempre o melhor, simplesmente sabia que estava a partilhar o relvado com um jogador único, que pode mudar o jogo num instante. E eu dava-me muito bem com ele. Quando subi as escadas para ir buscar a minha medalha depois da final do Euro2016, ele tentou agarrar-me e dar um abraço. Era esse o respeito que tínhamos um pelo outro. Fiquei desapontado quando se lesionou nesse jogo, porque se perdeu um grande jogador", elogiou, revelando ter recebido uma prenda do jogador.

"Nunca o tratei de forma diferente, acho que até é por isso que temos uma boa relação. Depois de um jogo, estava uma camisola no balneário, autografada: 'Para o Mark, do Cristiano Ronaldo'. Não lhe tinha pedido nada. Foi um gesto bonito. Acho que nunca lhe mostrei um cartão, talvez tenha sido por isso que recebi a camisola", brincou.