Barcelona deixa "provocação" a Cristiano Ronaldo antes do jogo com a Juventus

Os catalães defrontam, esta terça-feira, a Juventus na última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Cristiano Ronaldo e Messi voltam a defrontar-se esta terça-feira, em Espanha, na última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O Barcelona decidiu assinalar o momento mas sem deixar uma pequena provocação ao craque português, que na primeira ronda não defrontou os catalães por estar infetado com covid-19.

No Twitter, o clube espanhol publicou uma imagem com os dois craques a recordar memórias dos jogos em que já se defrontaram. Só que no lado onde está Messi, está inscrita a palavra "GOAT [Greatest Of All Time]", que significa "o melhor de todos os tempos".

Barcelona e Juventus já estão apurados para os oitavos da Liga dos Campeões. A Juventus, atualmente no segundo lugar, só conseguirá chegar à liderança do grupo se vencer o Barcelona por três golos ou mais, ou se houver uma margem de dois golos diferente de 2-0.