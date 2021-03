Braçadeira que Ronaldo atirou ao chão vai ser leiloada para ajudar bebé doente

JN/Agências Hoje às 15:46 Facebook

A braçadeira que Cristiano Ronaldo lançou ao chão depois de o árbitro não ter validado um golo de Portugal frente à Sérvia, de apuramento para o Mundial2022 de futebol, está a ser leiloada para ajudar uma criança doente.

Depois de ter apanhado a braçadeira do relvado do estádio Rajko Mitic, em Belgrado, um funcionário, que pediu anonimato, decidiu contactar um canal desportivo para a colocar à venda de forma a angariar dinheiro para ajudar Gavrilo Djurdjevic, um bebé de seis meses que sofre de atrofia muscular espinhal e que precisa de tratamentos com custos da ordem dos dois milhões de euros.

"Ronaldo atirou a braçadeira a três metros de mim e, quando vi que ninguém a apanhava, tive a ideia de colocá-la à venda, pois poderia ser uma boa ideia para ajudar o pequeno", disse o funcionário, em declarações à agência noticiosa AFP.

Depois de ter verificado a autenticidade da braçadeira, o canal Sport Klub entrou em contacto com o site de leilões Limundo.com, que a colocou em leilão.

"Espero que possamos chegar ao próprio Ronaldo (...) para ajudar o Gavrilo o mais possível", afirmou o funcionário.

No sábado, já em tempo de descontos do encontro, com a partida empatada a dois, depois de Portugal ter estado a vencer por 2-0, Cristiano Ronaldo enviou a bola para a baliza deserta, após ganhar o lance ao guarda-redes adversário, mas o jogador sérvio Mitrovic tirou a bola aparentemente já para lá da linha, só que o golo não foi validado.

Na sequência do lance, Cristiano Ronaldo protestou e atirou com a braçadeira de capitão para o chão.