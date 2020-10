Capitão da Juventus diz que Ronaldo está "sereno"

JN/Agências Hoje às 20:32 Facebook

O defesa italiano Giorgio Chiellini, companheiro de Cristiano Ronaldo na Juventus, revelou esta terça-feira que o internacional português está "sereno" e "a apanhar banhos de sol", depois de ter testado positivo à covid-19.

"Cristiano está bem, ele está sereno, a apanhar banhos de sol. Quando ele recuperar, voltará", assinalou Chiellini na conferência de imprensa de antevisão do embate entre a Itália e a Holanda, da Liga das Nações, agendado para quarta-feira.

Cristiano Ronaldo está de quarentena na Cidade do Futebol, em Oeiras Foto: EPA

O capitão da Juventus e da seleção transalpina, de 36 anos, sublinhou que era previsível o aumento das infeções de covid-19 na sociedade e no mundo de futebol, considerando que é fundamental "continuar a jogar", cumprindo com as regras definidas pelas autoridades sanitárias.

"Devemos estar preparados, devemos continuar, estou convencido que devemos continuar, com cuidado, mas não podemos parar. Por duas razões, uma é económica e a outra é social", lançou o central italiano.

Chiellini também considerou "difícil" para o futebol criar uma bolha como a Liga norte-americana de basquetebol (NBA) fez para tentar limitar as infeções.

"Uma bolha é difícil, o futebol é diferente. Já temos uma meia bolha, quando há casos positivos no grupo, ficam isolados até que haja dois testes negativos", comentou.

O capitão da seleção portuguesa Cristiano Ronaldo testou positivo à covid-19 e vai falhar o encontro de quarta-feira com a Suécia, da Liga das Nações, revelou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Ronaldo é o terceiro jogador de Portugal a estar infetado com o novo coronavírus, depois de José Fonte e Anthony Lopes.