Christian Eriksen: "Estamos tristes por Ronaldo já não estar. Tive muita sorte por jogar com ele"

Após a vitória do Manchester United sobre o Nottingham Forest, primeiro sem Cristiano Ronaldo, Christian Eriksen abordou a saída do craque português, lamentando já não o ter no plantel.

"Primeiro que tudo, estamos tristes por Ronaldo não ter feito parte da vitória. O seu legado e nome são especiais para qualquer clube. Tive muita sorte por ter jogar com ele na minha carreira, foi muito bom. O futebol segue em frente e as pessoas esquecem-se de como as coisas eram antes do jogo seguinte. Estamos focados e ele já não está aqui. A atmosfera está boa, temos muitas pessoas a regressar do Mundial e toda a gente está unida. A atmosfera ajuda a vencer jogos e, antes de termos ido para o Mundial, já tivemos alguns bons jogos e vitórias, por isso é mais fácil regressar e começar desta forma", afirmou o médio.

O avançado português e o Manchester United anunciaram a rescisão pouco antes da estreia da seleção nacional do Mundial 2022. Antes da competição do Catar, Cristiano Ronaldo deu uma entrevista ao jornalista Piers Morgan, na qual garantiu não respeitar o treinador e acusou o Manchester United de "parar no tempo".

Esta terça-feira, os "red devils" venceram o Nottingham por 3-0 no regresso da Liga inglesa, com golos de Marcus Rashford, Anthony Martial e Fred. À 15.ª jornada da Liga, o Manchester United ocupa a quinta posição da classificação, com 29 pontos, menos um do que o Tottenham quart.