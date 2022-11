Com a saída de Ronaldo, começaram as apostas quanto ao próximo destino

JN Hoje às 20:19 Facebook

Cristiano Ronaldo deixou de ser jogador do Manchester United e as apostas quanto ao próximo clube do internacional português já começaram. Casa de apostas britânica aponta o Chelsea como o destino mais provável.

A saída do internacional português ainda é bem recente mas, em Inglaterra, depressa se começaram a fazer apostas quanto ao próximo destino do avançado e as previsões apontam a continuidade de CR7 em terras de Sua Majestade. A casa de apostas Coral aposta no Chelsea como o mais forte candidato, com uma "odd" de 3.00. Segue-se o Sporting (3.75), um clube da MLS (7.00), o Bayern Munique (9.00), o Paris Saint-Germain (13.00), a AS Roma, o Napoli (ambos com 15.00), o Newcastle (26.00) e o Manchester City (51.00).

"As nossas apostas sugerem que existe uma forte hipótese de Cristiano Ronaldo permanecer na Premier League, após o contrato com o Manchester United ter sido rescindido. Consideramos o Chelsea favorito a contratar a estrela portuguesa, e está a revelar-se popular nas apostas quanto ao próximo clube. O Sporting também está no topo, uma vez que ele pode ver o antigo clube como o local perfeito para continuar", afirmou John Hill, responsável pela casa de apostas ao "The Sun".

Cristiano Ronaldo já não é jogador do Manchester United. Depois da polémica entrevista do internacional português ao jornalista Piers Morgan - na qual o camisola sete garantiu não respeitar o treinador, Erik ten Hag, e acusou o clube inglês de parar no tempo - os "red devils" emitiram um comunicado no qual revelam que o capitão da seleção nacional já não vai mais vestir a camisola dos ingleses esta época, por mútuo acordo.

O internacional português, que tinha contrato com o United até ao final da temporada, já reagiu ao comunicado dos "red devils", garantindo, sem esquecer os adeptos, que o amor que tem pelo clube inglês, pelo quase teve duas passagens, se mantém intacto.