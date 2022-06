CR7 alia-se à Binance no mundo dos NFT

JN/Agências Hoje às 17:22 Facebook

Parceria avança para disponibilizar coleções aos fãs do craque

Desportista excecional, Cristiano Ronaldo também se mostrado muito ativo noutras áreas fora do relvado e anunciou a entrada no mundo da criptomoeda e dos NFT"s, assinando uma parceria exclusiva com a Binance, que também patrocina o F. C. Porto.

Através desta ligação, a plataforma de transação das novas moedas digitais vai lançar uma campanha global com o objectivo de introduzir os fãs de Ronaldo ao mundo de Web3 e dos NFTs. O contrato é de longa duração e nele está contemplado o lançamento de várias coleções para venda exclusiva, sendo que a primeira vai ser lançada no final deste ano e apresentará desenhos criados em colaboração com CR7.

"Juntos, vamos dar-vos a oportunidade de possuir um pedaço de história desportiva. Estou feliz por percorrer este caminho convosco", diz o craque.