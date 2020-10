CR7 bem disposto a ver o treino da seleção

JN Hoje às 19:40 Facebook

No dia em que foi anunciado que está infetado com covid-19, o capitão da seleção portuguesa foi colocado em isolamento na Cidade do Futebol e aproveitou para ver o último treino de preparação para o jogo com a Suécia.

Cristiano Ronaldo vai, naturalmente, falhar o jogo desta quarta-feira, da Liga das Nações, e terá de cumprir o obrigatório período de quarentena, mas nem as más notícias parecem tirar a boa disposição ao avançado do Juventus.

Sem apresentar qualquer sintoma, CR7 está num quarto individual e aproveitou para ir à varanda para apoiar os companheiros de equipa, incentivando-os à distância e sempre com um sorriso no rosto.