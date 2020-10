CR7 com covid-19 é notícia em todo o Mundo

JN Hoje às 17:07 Facebook

A infeção pelo novo coronavírus do internacional português Cristiano Ronaldo, anunciada esta terça-feira pela Federação Portuguesa de futebol, é notícia um pouco por todo o Mundo.

O jogador foi dispensado do estágio da seleção nacional, que se prepara para o confronto com a Suécia, na quarta-feira, pelas 19.45 horas, no Estádio de Alvalade, e terá agora de cumprir quarentena obrigatória.

E a imprensa internacional não tardou a dar eco ao contágio do craque luso. "Superestrela de futebol Cristiano Ronaldo testou positivo ao coronavírus", refere a CNN, nos Estados Unidos. Com a notícia a ser também difundida pelo jornal "New York Times".

No Brasil, o site da Globo também dá conta que o jogador português está infetado, avançando mais pormenores, como o facto de estar assintomático, tal como o fez o "Diário Olé" da Argentina.

Em França, seleção que Portugal defrontou no passado domingo, o jornal desportivo "L'Equipe" escreve que Ronaldo "deu positivo à covid-19" e acrescenta que o jogador já não vai estar presente no confronto com a Suécia para a Liga das Nações.

A imprensa italiana também deu largo destaque ao teste positivo do português, com a "Gazzeta delo Sport a referir que o primeiro teste ao jogador da Juventus foi inconclusivo e que só ao segundo teste é que deu positivo.

Em Inglaterra, os canais televisivos BBC e SkySport também estão da dar destaque ao tema.

Espanha não fugiu à regra, com os quatro maiores jornais desportivos de Barcelona e Madrid a escreverem que o jogador já se encontra em isolamento.