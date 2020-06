CR7 e Georgina em escapadinha romântica

Sara Oliveira Hoje às 10:21 Facebook

Craque da Juventus aproveitou folgas para namorar no Mediterrâneo.

Depois de ter voltado aos golos no jogo contra o Bolonha, na segunda-feira, Cristiano Ronaldo aproveitou as folgas para uma escapada romântica com a namorada, Georgina Rodríguez. Sem os quatro filhos, o casal escolheu Viareggio, na região Toscana, para dois dias de namoro e também para descontrair num luxuoso iate, num raro momento a dois.

O craque e Georgina chegaram à famosa localidade da Riviera italiana na terça-feira. Alojaram-se no hotel Imperiale, em Forte dei Marmi, onde a melhor suite custa mais de 2800 euros por noite. Antes, já tinham sido vistos a passear na Marina de Viareggio, o que alertou a imprensa local e até o próprio autarca que publicitou a presença do futebolista nas redes sociais. "Sim, é ele. CR7 em Viareggio", escreveu Giorgio Del Ghingaro, na legenda de uma imagem que mostrava o português a beber água, enquanto passeava pelo porto.

Em terra ou a bordo de um luxuoso iate, o internacional português deu nas vistas, até porque Georgina fez questão de mostrar o passeio realizado no Mar Mediterrâneo. "A única coisa que gosto mais do que de ti, somos nós", declarou. Mas o que é bom acaba depressa e, ontem, os dois já estavam de regresso à Turim. Cristiano joga hoje contra o Lecce e a namorada também aproveitou para retomar as aulas de dança num "dia mais" rumo à normalidade.