CR7 é o que ganha mais, Salah rebenta com a escala "red"

O poderio financeiro da Premier League é omnipresente, sente-se em todos os níveis de investimento. Se os valores envolvidos nas transferências são significativos e superiores a qualquer outra liga, os salários que são praticados não ficam atrás. O que também ajuda a explicar porque é que - talvez à exceção do Paris Saint-Germain e do Real Madrid, por diferentes motivos - atualmente são os grandes emblemas de Inglaterra que mais atraem os melhores jogadores do Mundo e porque é que, depois de lá estarem, é cada vez mais difícil que saiam. Na lista dos futebolistas mais bem pagos do Mundo, Cristiano Ronaldo perde para Mbappé, Lionel Messi e Neymar, mas em Inglaterra é o avançado português quem fica com o topo da tabela, sendo que o top-10, que é dominado pelas duas potências de Manchester, conta com quatro novidades em relação 2021/22.

Atrás de Ronaldo, aparece Kevin De Bruyne, que, de acordo com o site "Capology", especializado em "finanças e salários no futebol, aufere um vencimento anual na ordem dos 24,7 milhões de euros, sete milhões menos do que CR7. O médio belga é um dos três jogadores do City a figurar no top-10, com Haaland, contratado neste defeso, a entrar diretamente para o pódio. Ainda assim, o clube mais representado na lista dos mais bem pagos da Premier League é o Manchester United, com David de Gea, Jadon Sancho e Varane a fazerem companhia a CR7. Apesar disso, os "red devils" não foram além do quinto lugar na época passada. O Chelsea mantém-se representado com dois jogadores, mas os nomes mudaram. Lukaku, que era o mais bem pago na época passada, saiu e deu lugar a Sterling, o jogador dos "blues" que mais dinheiro levará para casa no final desta temporada. Já N"Golo Kanté foi ultrapassado por Koulibaly (ex-Nápoles) nesta hierarquia.

A outra novidade em relação a 2021/22 é a subida de patamar de Mohamed Salah. A recente renovação de contrato faz do avançado egípcio o futebolista mais bem pago da história do Liverpool e único representante dos "reds" no top-10.