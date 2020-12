CR7 "preocupado" com apresentadora: "Vejo que tem estado sempre com frio"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:00 Facebook

Quando subiu ao palco para receber o prémio de "Jogado do Século" nos Globe Soccer Awards, no Dubai, Cristiano Ronaldo deixou um conselho à organização do evento.

Devido à pandemia de covid-19, os Globe Soccer Awards realizaram-se ao ar livre, no edifício Burj Khalifa, e Cristiano Ronaldo deixou um pedido à organização. Quando subiu ao palco para discursar e receber o prémio de "Jogador do Século", o craque da Juventus agradeceu a todos sem se esquecer da apresentadora Natalie Mamo.

"Espero que no próximo ano já não haja pandemia e que possamos aproveitar melhor e com mais alegria os momentos com a família. E vejo que a senhora tem estado sempre com frio, espero que no próximo ano a cerimónia possa ser feita num sítio mais quente", brincou CR7, arrancando gargalhadas da plateia.

Veja o momento:

Cristiano Ronaldo recebeu mais um prémio para acrescentar ao já vasto palmarés. A Associação de Empresários de Jogadores de Futebol (EFAA) e a Associação de Clubes Europeus (ECA) atribuíram, pela 12.ª vez, os Globe Soccer Awards no Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e este ano decidiram premiar os "melhores do século", com o jogador da Juventus a superar Lionel Messi, Ronaldinho Gaúcho e Mohamed Salah e a levar para casa o galardão "de Melhor Jogador do Século".

"Obrigado Globe Soccer Awards, aos que votaram em mim, colegas de equipa, clubes onde joguei, Seleção Nacional, família, amigos, filhos, namorada, pai, mãe, irmãos. É ótimo fazer parte deste evento, deste grupo de extraordinários jogadores. Estou muito orgulhoso e contente. Dá-me motivação para continuar. Espero estar em forma para jogar mais alguns anos", disse ainda Ronaldo.