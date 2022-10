Cristiano Ronaldo afastado do jogo com o Chelsea

O Manchester ​​​​​​​United informou, esta quarta-feira, que Cristiano Ronaldo vai ficar de fora do jogo contra o Chelsea, a contar para a próxima jornada da Liga inglesa.

Em comunicado e sem dar grandes explicações, os "red devils" informaram que o internacional português não vai fazer parte das opções do treinador para o jogo de sábado, agendado para as 17.30 horas, em Londres.

"Cristiano Ronaldo não fará parte da convocatória do Manchester United para o jogo da Premier League deste sábado contra o Chelsea. O resto do plantel está totalmente focado na preparação para esse jogo", pode ler-se na nota.

Esta decisão do Manchester United surge depois da atitude do jogador no duelo de quarta-feira, contra o Tottenham, que os "red devils" venceram por 2-0. Ao minuto 89, numa altura em que o United já ganhava por 2-0, Cristiano Ronaldo, apercebendo-se que não ia entrar no duelo, irritou-se e rumou aos balneários ainda antes do apito final.

Questionado sobre a atitude do avançado, o treinador Erik Ten Hag não foi de muitas palavras: "Eu vi-o. Ainda não falei com ele. Vou lidar com isso amanhã [hoje]. Estamos a celebrar esta vitória", afirmou.