Cristiano Ronaldo agradece apoio em Anfield Road após perda de bebé

O internacional português Cristiano Ronaldo agradeceu, esta quinta-feira, o apoio recebido durante o encontro entre o Liverpool e o Manchester United, em Anfield Road, na terça-feira, um dia depois de ter anunciado a morte de um dos filhos gémeos que a namorada Georgina Rodríguez esperava.

"Um mundo... um desporto... uma família global... Obrigado Anfield, Eu e a minha família nunca esqueceremos este momento de respeito e compaixão", escreveu o jogador, na mensagem a acompanhar o vídeo do momento em que os espectadores se levantam ao minuto 7 para baterem palmas em solidariedade com Cristiano Ronaldo.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano)



O avançado dos "red devils" tinha revelado, em comunicado partilhado nas redes sociais, na segunda-feira, que o filho gémeo tinha morrido ainda antes de nascer. "É com a mais profunda tristeza que comunicamos o falecimento do nosso bebé. É a maior dor que quaisquer pais podem sentir. Só o nascimento da nossa bebé nos dá forças para viver este momento com alguma esperança e felicidade. Gostaríamos de agradecer aos médicos e enfermeiros por todo o cuidado e apoio disponibilizado. Estamos devastados e pedimos privacidade neste momento tão difícil. Nosso menino, és o nosso anjo. Vamos amar-te para sempre", pode ler-se na mensagem.

No dia seguinte o clube defrontou o Liverpool, mas o jogador esteve ausente. No entanto, os adeptos de ambos os clubes quiseram mostrar toda a solidariedade para com o internacional português e ao minuto 7, todas as pessoas que estavam no estádio se levantaram para bater palmas, numa manifestação de apoio ao jogador pelo momento mais difícil da sua vida que está a atravessar.

E, esta quinta-feira, Cristiano Ronaldo agradeceu o gesto.