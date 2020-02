Cristiano Ronaldo apadrinha novo talento da música internacional

Sara Oliveira Hoje às 12:14 Facebook

Depois de ter cantado em direto no Instagram com Justin Bieber, a holandesa Sera deu o primeiro espetáculo da sua carreira no 35.° aniversário de Cristiano Ronaldo. Em vídeos publicados nas redes sociais, é possível perceber que a jovem foi aprovada.

"Sim, pessoal, isto aconteceu hoje à noite. Eu tive o meu primeiro show de sempre. Foi o aniversário do Cristiano Ronaldo. Muito obrigada por esta noite incrível. Não me poderia sentir mais abençoada", partilhou Sera, mostrando-se com o craque da Juventus, a namorada, Georgina Rodríguez, e o filho mais velho deste, Cristianinho, além de Romeo Boganen, com quem faz dupla.

Os jovens artistas viajaram da Holanda, de onde são oriundos, de propósito para animar a festa do 35.° aniversário daquele que é um dos melhores jogadores do mundo e não esconderam o entusiasmo pela oportunidade.

Sera de Bruin começou a cantar como hobby, mas o seu talento deu nas vistas quando, em agosto do ano passado, começou a publicar covers de músicas populares no Instagram, estando agora também no Instagram.

Fã de Justin Bieber, interpreta várias versões dos seus temas, mas no final de 2019 acabou mesmo por cantar com o artista norte-americano quando ele entrou num direto no Instagram. O vídeo foi visto por milhões o que terá chamado a atenção de Georgina Rodriguez que a contratou para, na quarta-feira, dar música a Cristiano, que agradeceu e desejou "boa sorte" à promissora artista.

Jantar cheio de surpresas

A atuação aconteceu durante o jantar organizado por Georgina no restaurante Casa Fiore, um espaço que o internacional português frequenta com alguma regularidade. Numa data social, o staff vestiu t-shirts para dar os parabéns a tão ilustre cliente.

As surpresas começaram logo à chegada do local, onde Ronaldo tinha um grupo de amigos à espera e um presente especial: um jipe Mercedes-AMG G 63 de 585 cv e preço base de 220 mil euros que lhe terá sido oferecido pela namorada.