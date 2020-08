Cristiano Ronaldo aponta à conquista de "Itália, Europa e Mundo"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:04 Facebook

O craque português deixou, esta quinta-feira, uma mensagem nas redes sociais na qual traça os objetivos para a nova época.

Cristiano Ronaldo já trabalha ao serviço da Juventus e de Pirlo e decidiu partilhar os objetivos que pretende traçar na próxima época. No dia em que viu o golo que marcou frente ao Lyon, para a Liga dos Campeões, ser considerado o melhor da competição, o camisola sete da equipa de Turim prometeu dar o máximo e garantiu que a ambição está "mais alta do que nunca".

"À medida que me vou preparando para a minha terceira época como bianconero, o meu espírito e ambição estão mais elevados do que nunca. Objetivos. Vitórias. Compromisso. Profissionalismo. Com toda a minha força e a preciosa ajuda dos companheiros de equipa e do staff da Juventus, vamos trabalhar novamente para conquistar Itália, a Europa e o Mundo!", começou por escrever nas redes sociais, prometendo "fazer mais e melhor".

"Quebrar recordes, superar obstáculos, vencer títulos e atingir metas pessoais. Fazer mais e melhor uma e outra vez. Chegar mais alto e ser bem-sucedido em todos os desafios que possam surgir no caminho. Tornar cada ano numa aventura melhor do que a anterior e ganhar tudo para os nossos adeptos. Ser os representantes desta paixão fantástica e única que é a Juventus e estar à altura da sua história, elevando os nossos nomes, os nossos valores e as nossas expectativas ao mais alto nível", concluiu.