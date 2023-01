Cristiano Ronaldo assistiu ao treino do Real Madrid

CR7 foi visto a assistir ao treino do Real Madrid, na Arábia Saudita, uma vez que é nesse país que se disputa a Supertaça de Espanha, onde os madrilenos vão defrontar o Barcelona (domingo, 19 horas).

Os merengues estão a treinar nas instalações do Al Nassr e, esta sexta-feira, tiveram direito à visita de Cristiano Ronaldo. O avançado marcou presença na sessão da antiga equipa e aproveitou para conversar com alguns dos ex-colegas, assim como com Carlo Ancelotti.

O internacional português também fez furor perante os jornalistas espanhóis que cobriam o treino. "Espanhóis em peso", disse Ronaldo, em jeito de brincadeira.

Veja o momento do reencontro entre CR7 e elementos do Real Madrid: