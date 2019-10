Cristiano Ronaldo chega ao golo 700 da carreira

Ontem às 21:18 Facebook

CR7 marcou à Ucrânia e escreve nova página de ouro ao alcançar o golo 700 como profissional.

Cristiano Ronaldo para a história. Outra vez. A Ucrânia tornou-se esta segunda-feira a mais recente vítima da pontaria do craque português e com isso testemunhou o 700.º golo da carreira profissional de CR7, este de grande penalidade.

Aos 35 anos, o avançado da Juventus coleciona a incrível quantia de sete centenas de golos, contando jogos de clubes e de seleções, neste caso também os particulares.

O primeiro golo de Ronaldo foi pelo Sporting, com 17 anos e oito meses. Já o golo 100 foi ao serviço do Manchester United. Os golos 200, 300, 400, 500 e 600 foram todos com a camisola do Real Madrid.