Cristiano Ronaldo chega aos 700 golos por clubes

Capitão da seleção nacional Cristiano Ronaldo regressou aos golos pelo Manchester United e arredondou o número de tentos ao serviço de clubes para as sete centenas.

Dia de redenção para Cristiano Ronaldo. O internacional português não alinhou de início no Everton-Manchester United (1-2 ao intervalo), mas entrou no decorrer do primeiro tempo para o lugar do lesionado Anthony Martial, respondendo com um golo em cima do intervalo.

O capitão da seleção nacional chega assim aos 700 golos por clubes, distribuídos entre Sporting (5), Manchester United (144), Real Madrid (450) e Juventus (101).

Veja o golo 700 de Cristiano Ronaldo: