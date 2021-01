Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:52 Facebook

Foi começar o ano em grande. A Juventus venceu (3-0), este domingo, a Udinese na 15.ª jornada da Liga italiana. Cristiano Ronaldo bisou e assistiu.

A equipa de Turim inaugurou o marcador aos 31 minutos. CR7 recebeu a bola de Ramsey, arrancou em velocidade e atirou com força para o fundo da baliza. Pouco depois, o avançado português assistiu para Federico Chiesa ampliar a vantagem e deixar a vecchia signora a vencer por 2-0 ao intervalo.

Na segunda metade, Bentancur lançou Ronaldo e o português avançou em velocidade, rematando cruzado, com o pé esquerdo, para marcar o terceiro golo da equipa. Zeegelaar ainda reduziu mas Dybala, já nos descontos, fechou a contagem.

Com este triunfo, a Juventus ocupa o quinto lugar da Serie A, com 27 pontos, a dez do líder Milan mas menos um jogo disputado.

Veja os golos do português: