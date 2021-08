Cristiano Ronaldo começa jogo no banco. Vice-presidente garante que foi "decisão conjunta"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:44 Facebook

Twitter

Partilhar

O avançado português começou, este domingo, o jogo diante da Udinese no banco e depressa surgiram especulações sobre uma possível saída.

A Juventus começa esta tarde a disputar a Serie A e o primeiro adversário é a Udinese. O encontro, disputado fora de Turim, trouxe logo uma grande surpresa quando as equipas iniciais foram divulgadas, uma vez que não constava o nome de Cristiano Ronaldo. O camisola sete começou mesmo o encontro no banco e terá sido o próprio a pedir.

"Foi uma decisão partilhada com o jogador, não é preciso recorrer a sensacionalismos. É normal no início da época a condição física ainda não estar no melhor. É algo que diz respeito a toda a equipa. Até o Chiellini, um campeão europeu, está no banco. Se Ronaldo vai ficar? Claro que sim", disse o vice-presidente Pavel Nedved em declarações à DAZN.

A opção de Massimiliano Allegri fez logo surgir várias especulações em Itália e há quem garanta que a continuidade de Ronaldo na Juventus não está assegurada, ainda que o técnico, em conferência de imprensa, tenha vincado a vontade do atleta em permanecer em Turim.

O jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista em mercado de transferências, avançou este domingo que a Juventus ainda não recebeu propostas oficiais mas que ambas as partes vão encontrar uma solução nos próximos dias.