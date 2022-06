Cristiano Ronaldo comenta vitória nas redes sociais

JN Ontem às 23:53 Facebook

Twitter

Partilhar

O capitão da seleção nacional voltou a usar esta quinta-feira as redes sociais para se manifestar sobre o encontro com a República Checa, que Portugal venceu por 2-0.

Já durante a tarde Cristiano Ronaldo tinha dado o mote para a partida desta noite da Liga das Nações. "Está na hora de reforçar a liderança no grupo, manter o bom momento exibicional e brindar os nossos adeptos com mais uma vitória. Como sempre, contamos com o vosso incansável apoio! Vamos Portugal!", partilhou nas redes sociais.

Confirmado o triunfo por 2-0 e a liderança do Grupo B da Liga A, o internacional português usou o mesmo meio para comentar o positivo desfecho.

"Grande vitória, equipa! Estamos onde queremos e merecemos... #1! Obrigado a todos pelo apoio", escreveu, depois do encontro, na rede social Instagram.