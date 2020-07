Cristiano Ronaldo compra iate de luxo de mais de cinco milhões de euros

Sara Oliveira Hoje às 21:59 Facebook

É dos desportistas mais bem pagos do Mundo e o que ganha dentro e fora dos relvados permite que Cristiano Ronaldo tenha acesso a luxos que não estão ao alcance de qualquer pessoa. E, por isso, vai "tornando os sonhos realidade sempre na melhor companhia", ou seja, com a namorada, Georgina Rodríguez, que o acompanhou na escolha do seu mais recente "brinquedo" e também na posterior estreia.

Depois de pagar autênticas fortunas pelo aluguer de iates nos verões passados, este ano CR7 já tem a própria embarcação. Trata-se de um luxuoso iate no qual CR7 tem desfrutado das folgas, no Mediterrâneo. A aquisição terá custado ao craque da Juventus mais do que os 5,6 milhões de euros do preço-base, pois o Azimut Grande 27 Metri de que agora é proprietário está cheio de pormenores personalizados, principalmente ao nível da decoração, como Georgina tem deixado perceber através de partilhas no Instagram. As janelas de ambos os lados da suite principal oferecem vistas privilegiadas, totalmente em harmonia com o mar, como mostrou a jovem argentina num vídeo que publicou.

Georgina Rodriguez também posou na cama do quarto principal, deixando ver as almofadas personalizadas com as suas iniciais e as do futebolista com quem está há cerca de quatro anos. A fotografia exibida serviu ainda para promover a marca do vestido que trajava e que, segundo o jornal britânico "The Sun", lhe paga bastante bem por cada publicação. E, numa refeição, destacou o requintado serviço Roberto Cavalli, em mais uma prova de sofisticação.