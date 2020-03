Cristiano Ronaldo de regresso ao Bernabéu em dia de "El Clásico"

Nuno Barbosa Hoje às 20:21 Facebook

Cristiano Ronaldo está no Estádio Santiago Bernabéu a apoiar o Real Madrid no clássico com o Barcelona. O internacional português, atualmente na Juventus, regressa a uma casa que foi a sua durante nove temporadas (438 jogos e 450 golos). Obviamente não passou despercebido.

Logo à chegada, foram muitos os que aproveitaram a ocasião para filmar o jogador, dentro do carro, a entrar no palco do Real Madrid-Barcelona. O momento foi filmado e as imagens já correm nas redes sociais.

Já no camarote onde assiste à partida, Cristiano Ronaldo mostrou-se na companhia dos amigos Miguel Paixão e José Semedo, este jogador do Vitória de Setúbal. Recorde-se que o jogo da Juventus marcado para este fim de semana foi adiado devido ao Coronavírus. Daí o facto de CR7 ter tido a oportunidade de ir apoiar a antiga equipa.

Naturalmente, os adeptos madridistas estão em êxtase pelo regresso de Cristiano Ronaldo ao Bernabéu e fazem questão de vincar isso mesmo nas redes sociais.