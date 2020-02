Cristiano Ronaldo de volta aos convocados da Juventus

Nuno Barbosa Hoje às 19:01 Facebook

A Juventus revelou, esta sexta-feira, a lista de convocados para o duelo com a SPAL, marcado para amanhã (17 horas em Portugal continental) e referente à 25.ª jornada da liga italiana. O nome de Cristiano Ronaldo está incluído.

Depois de ter falhado o jogo com o Brescia (v2-0), em Turim, Cristiano Ronaldo está de volta aos convocados da Juventus e deverá ser titular, no jogo em Ferrara. O avançado terá assim a oportunidade de estabelecer um novo recorde da Velha Senhora, marcando em 11 jogos consecutivos da Série A. Nos últimos dez que disputou naquela prova, CR7 apontou um total 15 golos.

Na chegada à unidade hoteleira onde a Juventus ficará instalada, em estágio, até bem perto da hora do jogo, Cristiano Ronaldo foi muito solicitado pelos adeptos locais, quando deixou o autocarro do clube. O momento foi filmado e publicado nas redes sociais do clube italiano.