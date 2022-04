Cristiano Ronaldo deixa mensagem depois de atingir o 60.º hat-trick da carreira

Hoje às 21:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Depois de ter marcado três golos diante do Norwich, este sábado, o internacional português deixou uma mensagem nas redes sociais na qual garante que a marca só é importante porque "deu os três pontos".

"Estou muito satisfeito com esta vitória e por nos colocar no bom caminho na Premier League. Os feitos individuais só valem a pena quando nos ajudam a atingir objetivos como equipa. O 60.º hat-trick na minha carreira é muito mais importante porque nos trouxe os três pontos. Muito bem, rapazes, um esforço tremendo de todos. Não vamos desistir, estamos a lutar até ao fim!", escreveu o craque no Instagram.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Depois de uma semana difícil para o atleta - que se viu no meio de uma polémica após partir o telemóvel de um adepto do Everton - e dois jogos sem marcar, Cristiano Ronaldo voltou aos festejos e em dose tripla: fez um hat-trick, o 60.º da carreira, e não só deu o triunfo (3-2) do Manchester United como ainda deixou os "red devils" na luta por um lugar de apuramento à Liga dos Campeões.

Com este resultado, o United passa a somar os mesmos 54 pontos que o Arsenal na quinta posição, com mais dois jogos disputados, e fica a apenas três do Tottenham. Já o Norwich continua na última posição, com 21 pontos.