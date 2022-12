Cristiano Ronaldo desaba em lágrimas após eliminação de Portugal

O capitão da seleção nacional foi o primeiro a deixar o relvado e não escondeu a desilusão após a derrota portuguesa diante de Marrocos.

Portugal disse, este sábado, adeus ao Mundial do Catar depois de ter perdido (1-0) diante de Marrocos no jogo dos quartos de final. Quando o árbitro deu o apito final, Cristiano Ronaldo dirigiu-se de imediato para os balneários e não segurou as lágrimas, neste que terá sido o seu último Mundial.

Veja o momento:

PUB

Tal como no jogo com a Suíça, Cristiano Ronaldo começou o jogo no banco. O capitão da seleção nacional acabou por entrar em campo ao minuto 51.