Cristiano Ronaldo desmente presença de carro em Alvalade

Imagem circulou nas redes sociais onde, alegadamente, se via um dos veículos do internacional português no parque do Estádio de Alvalade. Ronaldo reagiu nas redes sociais, escrevendo apenas "fake"

No meio da novela entre Cristiano Ronaldo e o Manchester United, nas redes sociais circulou este domingo uma fotografia de um dos veículos do capitão da seleção nacional num parque de estacionamento, onde alegava que o local do estacionamento era o Estádio de Alvalade.

Ainda assim, o próprio CR7 recorreu à sua conta de Instagram para, num cometário numa publicação da página de Instagram da SportTV. "Sportinguistas com mais esperanças na contratação de Cristiano Ronaldo. Circula, nas redes sociais, uma foto que dizem ser do carro do português na garagem do Estádio de Alvalade", pode ler-se, na publicação da estação televisiva, que mereceu resposta de Cristiano. "Fake", ou falso, em português.