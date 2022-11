Cristiano Ronaldo e a morte do filho: "Foi o pior momento da minha vida"

O jornalista britânico Piers Morgan divulgou, esta terça-feira, mais um excerto da entrevista a Cristiano Ronaldo. O internacional português falou, pela primeira vez publicamente, na morte de um dos filhos gémeos durante o parto.

A divulgação de excertos da entrevista de Cristiano Ronaldo ao jornalista britânico Piers Morgan continua e, esta noite, o internacional português falou sobre o pior momento da sua vida: a perda de um dos filhos gémeos durante o parto, em abril. Em conversa com Morgan, o jogador sublinhou que foi o momento mais "devastador" pelo qual passou depois da morte do pai e que se agarrou a Bella Esmeralda, a filha mais nova do craque.

"Foi o momento mais devastador pelo qual passei depois da morte do meu pai. Quando vamos ter um filho, achamos sempre que vai correr tudo bem, sem problemas. É muito duro. A Georgina e eu passámos por momentos complicados porque não percebemos o porquê de ter acontecido connosco. Foi mesmo muito difícil, foi difícil compreender. O futebol não pára, temos imensas competições mas passar por isto foi o pior momento da minha vida. Eu e a minha família, especialmente a Gio. Foi duro. Nunca estive contente e triste ao mesmo tempo, é difícil de explicar. Levei uma menina para casa [Bella] mas não sabíamos o que fazer: se chorar ou rir. não sabíamos como reagir ou o que fazer. Guardo as cinzas dele e falo com ele todos os dias", afirmou o internacional português.

A entrevista do Internacional português a Piers Morgan, com duração de hora e meia, vai ser transmitida em duas partes, na quarta e quinta-feira. Noutros excertos já divulgados, Cristiano Ronaldo admitiu ter-se sentido "traído" pelos "red devils" e não ter qualquer respeito pelo treinador, Ten Hag, além de ter deixado críticas aos donos do Manchester United, os Glazer: "Não querem saber do clube".