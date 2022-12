Cristiano Ronaldo e a substituição: "Foi do calor do jogo"

O internacional português reagiu, esta sexta-feira, à derrota da seleção nacional diante da Coreia do Sul e ao momento em que foi substituído, garantido que as palavras que dirigiu eram para um jogador da Coreia do Sul.

Portugal perdeu (2-1), esta sexta-feira, diante da Coreia do Sul - ainda assim assegurou a liderança do Grupo H - mas um dos momentos do jogo foi a substituição de Cristiano Ronaldo. O atleta não ficou satisfeito com a decisão e disse, até, palavras pouco simpáticas mas garantiu que nenhuma delas foram dirigidas a Fernando Santos.

"O que acontece foi que antes da minha saída, o jogador da Coreia disse-me para sair rápido. Mandei-o calar. Ele não é a autoridade, não tem de opinar, acelerava o passo se fosse o árbitro. Mas não tem de haver polémica. Foi do calor do jogo. Independentemente do que aconteceu, as coisas ficam dentro de campo. Temos de estar unidos, estamos na próxima fase. Todos os portugueses têm de estar confiantes porque queremos muito passar", começou por dizer Cristiano Ronaldo, garantindo uma boa resposta da equipa das quinas nos oitavos de final.

"Sabíamos de antemão que estávamos qualificados, tinha de haver quase um milagre para não passarmos em primeiro. Mas não me quero justificar com isso. A Coreia esteve bem, teve mérito, há que aprender com estas lições, quando não jogámos bem. Espero que possamos aprender com esta derrota e temos de ganhar o próximo jogo", concluiu.